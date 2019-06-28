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Мурманская область. Арктика28.06.19 07:15

Мурманская молодёжь принимает поздравления

Вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России. Поздравить активных и творческих ребят пришла глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

– Столицу Заполярья можно по праву считать молодежной столицей. Здесь учатся, работают и строят свою жизнь более 58 тысяч юношей и девушек, – отметила Тамара Прямикова. – По количеству мероприятий, которые проводятся в городе, мы видим, насколько мурманчане предприимчивы. За каждым из городских проектов – труд волонтеров, участников молодёжных общественных организаций и объединений.

По инициативе городских властей в 2013 году заработала программа по созданию современных молодежных клубов. На сегодняшний день в Мурманске работает Дом молодёжи и 11 центров, где молодые люди от четырнадцати до тридцати лет могут пообщаться и найти себе занятие по душе.

За последние годы интерес мурманчан к таким клубам заметно возрос: в центрах досуга проводят время не только молодые люди, но и организуются мероприятия для всей семьи.

Благодаря работе специалистов учреждений молодежной политики города Мурманска в столице Заполярья ежегодно проводится свыше 4 тысяч мероприятий различной направленности.

Большую роль играют и мурманские волонтёры. В феврале 2019 года, в связи с переходом с аналогового телевещания на цифровое, в городе Мурманске стартовал проект «Городской волонтер по оказанию помощи в установке цифрового оборудования». За это время к проекту присоединилось 35 волонтеров. На сегодняшний день благодаря их участию была оказана помощь 370 мурманчанам, большая часть из которых это одинокие пожилые люди.

На празднике сотрудникам муниципальных автономных учреждений молодежной политики «Объединение молодежных центров» и «Дом молодёжи», волонтерам, специалистам, работающим с молодежью,  представителям молодежных общественных организаций вручили благодарственные письма.

 

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