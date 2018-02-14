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Мурманская область. Арктика14.02.18 07:10

Мурманская область - в лидерах по размещению информации о демографических инициативах

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» провел мониторинг официальных сайтов региональных органов власти по размещению на них информации о мерах поддержки семей с детьми в 85 субъектах РФ

По его итогам лидерами стали Смоленская, Мурманская области и Красноярский край. Об этом заявила координатор партпроекта, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Партпроект «Крепкая семья» провёл мониторинг официальных сайтов региональных органов власти по размещению на них информации о мерах поддержки семей с детьми в 85 субъектах РФ. По его итогам лидерами стали Смоленская, Мурманская области и Красноярский край. Мы уже отправили в Минтруд предложения по созданию единой системы информировании семей о мерах государственной поддержки», - сообщила Окунева.

Она пояснила, что мониторинг сайтов проводился по четырем важным критериям: наличие информации, содержание, доступность изложения, наличие контактных данных по трем основным инициативам Президента РФ (выплаты за рождение (усыновление) первого ребенка, новые возможности использования материнского капитала и специальная ипотечная программа для семей детьми). Также анализировались официальные сайты исполнительной власти регионов и сайты органов социальной защиты.

«Партпроект «Крепкая семья» выступит с инициативой законодательного закрепления обязанности региональных органов власти публиковать на официальных источниках полную информацию о мерах поддержки семей с детьми. Данные мониторинга будут переданы в профильные ведомства. Поскольку каждая семья вправе знать, на какую помощь от государства они могут рассчитывать, они должны получать полную информацию, куда и как обратиться за той или иной мерой поддержки», – рассказала координатор партпроекта.

Окунева отметила, что чаще всего встречается информация о ежемесячных выплатах за рождение первого ребенка, на втором месте – о новых возможностях использования материнского капитала, совсем мало информации о специальной ипотечной программе. «Полной информации о демографических инициативах Президента России на официальных сайтах нет в 80% случаев», – резюмировала она.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

 

 

 

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