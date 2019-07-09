Мурманская область - в ожидании прихода лета

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона, смещающегося с района Нижнего Новгорода в северном направлении. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до +8°, днём +6+11°, на юге области местами до +15°.

Завтра, 10 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +15°.