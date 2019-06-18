Мурманская область – лидер по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – вице-премьер Максим Акимов

Мурманская область – лидер по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – такую оценку работе региона дал сегодня заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

«Ситуация в стране, конечно, разная. Явных аутсайдеров у нас совсем немного, к счастью. Мурманская область – лидер, которого мы приводим в пример того, как надо было организовать работу по торгам, заключению контрактов, контролю готовности и мобилизации ресурсов для производства работ», – отметил Максим Акимов.

Учитывая качественную организацию работ по ремонту дорог, регион может рассчитывать на дополнительное финансирование из федерального бюджета.

«Дадим возможность отторговать заблаговременно следующий сезон и, если работы завершатся с опережением сроков без потери качества, то будем рассматривать вопрос о том, чтобы «долить» сюда ресурсов и сделать больше объектов, больший километраж», – добавил вице-премьер.

Напомним, в этом году в регионе будет отремонтировано вдвое больше дорог, чем в прошлом году. Это свыше 60 км на 13 участках региональных дорог, а также 27 объектов улично-дорожной сети города Мурманска общей площадью 307 тысяч кв. метров. Финансирование проекта в этом году составляет порядка 1,3 млрд рублей, в том числе 872 млн рублей из федерального бюджета, около 300 млн рублей из областного, более 100 млн рублей выделят муниципальные бюджеты.