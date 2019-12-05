«Мурманская область – северные транспортные ворота России», - Ольга Кузнецова на IX Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова выступила с докладом о возможностях морского порта Мурманск в контексте развития Северного морского пути и освоения арктического шельфа.

Доклад вице-губернатора стал составной частью конференции «Северный морской путь. Развитие инфраструктуры и грузовых перевозок».

В своём выступлении Ольга Кузнецова подчеркнула, что морской порт Мурманск является единственным в европейской части России портом с открытым доступом к океанским магистралям, а также единственной в стране гаванью, способной круглогодично принимать суда дедвейтом до 300 тысяч тонн.

Как отметила замгубернатора, базирующийся в Мурманске атомный ледокольный флот России предопределяет использование Северного морского пути для транснациональных транзитных перевозок между странами Северо-Западной Европы и тихоокеанского региона, интеграцию СМП в мировую транспортную систему в качестве самостоятельного Евроазиатского транспортного коридора с возможностью круглогодичной транспортировки экспортных грузов.

Новые возможности Мурманска как ключевого морского логистического узла Арктической зоны РФ, по словам Ольги Кузнецовой, открывает реализация проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла. Помимо этого, в настоящее время в акватории Кольского залива создаётся инфраструктура для обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов.

«Мурманскую область, которая находится на стыке транснациональных маршрутов и надежно связана морским, железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушным сообщением с промышленно развитыми регионами Российской Федерации, можно с уверенностью назвать северными транспортными воротами России», – резюмировала вице-губернатор.