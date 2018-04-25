Мурманская область – участник конкурса городов России

Конкурсы городов России «Города для детей» проводятся с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году конкурс проходит под девизом «Город – территория детства».



Заявки на участие в конкурсе подали пять городов и одно сельское поселение Мурманской области – это Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Ковдор, Снежногорск и Варзуга. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Мурманская область стала лидером по количеству поданных заявок.



В рамках конкурса предлагается выполнение трех заданий: «Дети верят в чудеса» (стимулирование активного включения добровольческого ресурса), «Ребята с нашего двора» (организация продуктивной занятости детей в свободное время) и «Мастер ЖЭКА» (формирование бережного отношения детей к окружающей среде). Впервые включено проведение чемпионата в игре «ЖЭКА: Чистый город».



Подробнее о конкурсе можно узнать на сайтах Фонда поддержки детей, Ассоциации малых и средних городов России и портале «Я – родитель!».



«Идеология конкурса созвучна посылам, определенным федеральным центром в социальной сфере, и в центре внимания остается формирование социальной среды для создания «благополучного детства» вне зависимости от места проживания семей – от малых деревень до больших городов. Участники конкурса имеют возможность показать практическую работу с семьями, сформировать межведомственную модель в решении вопросов помощи семье и детям», – отметила первый заместитель министра социального развития Мурманской области, член организационного комитета конкурса городов России «Город – территория детства» Светлана Виденеева.