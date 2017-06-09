Мурманская область – в числе лидеров по доле субъектов малого и среднего предпринимательства в госзакупках

На XXI Петербургском международном экономическом форуме были представлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

Мурманская область наряду с Новосибирской и Еврейской Автономной областями отмечена в числе лидеров среди регионов по показателю Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в госзакупках».

Расширению возможности участия в закупочных процедурах представителей малого предпринимательства, а также повышению эффективности расходования бюджетных средств в регионе способствовала созданная в 2015 году региональная торговая интернет-площадка «Малые закупки». На ней предприниматели могут представлять свои предложения по закупкам до 100 тысяч рублей.

В настоящее время на площадке зарегистрировано более 2 тысяч представителей бизнес-сообщества, средняя экономия по проведенным закупкам составляет 10,5%. Около 80% договоров по итогам закупок, проведенных в модуле, заключено с организациями и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области.

Национальный рейтинг формируется на основе комплексной оценки региона (данные официальной статистики, опросы предпринимателей, оценка экспертов), что делает его объективным с точки зрения бизнес-сообщества, а также применимым для разработки управленческих решений на уровне региональной и федеральной исполнительной власти.

В рамках рейтинга Агентством стратегических инициатив и Всероссийским центром изучения общественного мнения осуществлялась оценка бизнес-климата по нескольким ключевым направлениям: регуляторная среда (эффективность процедур регистрации предприятия, получения различных разрешений и лицензий), институциональная среда (эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, нагрузка на бизнес, качество информационной поддержки), доступность ресурсов и качество инфраструктуры, эффективность поддержки малого предпринимательства (финансовая и нефинансовая).