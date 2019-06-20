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Мурманская область. Арктика20.06.19 15:42

Мурманская область – в числе лучших по заключению контрактов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Минтранс России и Федеральное дорожное агентство в постоянном режиме контролируют исполнительскую дисциплину российских регионов при выполнении задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого используется система оперативного управления «Эталон» и институты общественного контроля, в том числе социальные сети. Сейчас в центре внимания – завершение контрактации по объектам дорожной деятельности текущего года. Эта работа находится в завершающей стадии. На 19 июня по данным, внесенным субъектами РФ в систему «Эталон», в план-график торгов включено 98,91% или 6185 объектов. По 92,08% или 5758 объектам завершены торги. Контракты заключены по 5578 объектам, что составляет 89,21% от запланированного на 2019 год количества контрактов. Данные ежедневно меняются ввиду активной работы субъектов.

Отмечена эффективная работа Мурманской, Томской, Свердловской, Пензенской, Нижегородской, Белгородской, Тульской, Калужской областей, Пермского, Алтайского и Краснодарского края, а также республик Башкортостан, Ингушетия и Удмуртской Республики.

К началу мая текущего года субъектами полностью завершена работа по заключению соглашений с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию дорожной деятельности в 2019 году на сумму 106,2 млрд рублей, а также дополнительного федерального финансирования на проведение капиталоемких мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в объеме 5 млрд рублей.

Уже 1 мая текущего года бюджетные обязательства на основную сумму федеральной поддержки – 106,2 млрд рублей – поставлены на учёт на лицевых счетах Федерального дорожного агентства, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Дорожная деятельность в нашей стране носит ярко выраженный сезонный характер. В большинстве субъектов дорожные работы невозможны до апреля-мая. Они осуществляются в весенне-летний период с учетом географических и климатических особенностей регионов. Оплата осуществляется после завершения работ, их авансирование не предусмотрено. Соответственно, первые итоги реализации нацпроекта в 2019 году будут подведены в IV квартале. Именно тогда федеральный проектный офис сможет оценить освоение бюджетных средств.

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