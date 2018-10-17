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Мурманская область. Арктика17.10.18 14:55

Мурманская область активно присоединилась к конкурсу «Лидеры России»

Сегодня к утру на конкурс «Лидеры России» поступило более 71 тысячи заявок со всей страны. По статистике, по числу заявок лидирует Центральный федеральный округ - 36,2% от общего числа, на втором месте Приволжский округ - 15,9%, замыкает тройку лидеров Северо-Западный округ с 13% заявок.

В Северо-Западном федеральном округе лидируют Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская, Мурманская области, Ненецкий АО, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург (подробная информация обо всех федеральных округах и регионах: https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/news_171020184).

В прошлом году 12 представителей Мурманской области прошли все оценочные мероприятия полуфинала конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Это Александр Архипов (ООО «ЭРА-Мурман»), Александр Баренбойм (ООО «888»), Давид Габриелян (АО «Россельхозбанк»), Алексей Круглин (помощник депутата Государственной Думы РФ, ранее прокурор Октябрьского административного округа г.Мурманска), Александр Локтев (Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), Сергей Плисов (АО «Мурманский морской рыбный порт»), Роман Хацевич (министерство образования и науки Мурманской области), Андрей Варич (министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области), Александр Соколов (Walla Walla University), Александр Челтыбашев (Мурманский государственный технический университет), Екатерина Горюнова (Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина), Андрей Чигаров (Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища).

Напоминаем, что молодые управленцы Мурманской области могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»! «Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Если вам меньше 56 лет и есть двухлетний опыт управления, примите участие в конкурсе, подав заявку на сайте https://лк.лидерыроссии.рф/ до 24 октября.

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