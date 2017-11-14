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Мурманская область. Арктика14.11.17 15:52

Мурманская область активно развивает отношения с регионами Северо-Запада

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Стратегическим партнерством «Северо-Запад». Свои подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и исполнительный директор Стратегического партнерства Алексей Багаряков.

«Мы стремимся к максимальной согласованности проводимой регионом политики с интересами других субъектов Северо-Западного федерального округа, крупнейших компаний, объединений предпринимателей и общественных организаций. Площадка Партнерства стала для нас действенным инструментом реализации таких стремлений. Сообща проблемы решать гораздо проще. Поэтому мы обновляем формат нашего сотрудничества», – подчеркнула Марина Ковтун.

Подписание и дальнейшая реализация соглашения и плана совместных мероприятий позволит получить конкретные результаты от сотрудничества Мурманской области и Стратегического партнерства «Северо-Запад». Так, стороны планируют сосредоточить совместные усилия на реализации таких задач, как продвижение на федеральном уровне законодательных инициатив Мурманской области, по большей части направленных на создание особых условий хозяйствования для арктических территорий, привлечение федеральных и внебюджетных средств для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Также в планах совместной деятельности – вопросы планирования социально-экономического развития региона и инвестиционных планов инфраструктурных компаний, экспертиза и синхронизация документов стратегического планирования, создание межрегионального Арктического кластера Северо-Западного федерального округа, развитие туристических маршрутов проекта «Серебряное ожерелье России». Еще одним направлением совместной работы должно стать сотрудничество по сопровождению социально значимых проектов в сфере образования, культуры, патриотического воспитания, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала.

«Главное для нас – быть полезными для властей и жителей Мурманской области», – отметил Алексей Багаряков.

Сегодня принято принципиальное решение об усилении роли Стратегического партнерства «Северо-Запад» и значимости этого инструмента для социально-экономического развития регионов Северо-Запада. Именно с целью организации практической помощи регионам и усиления межрегиональной кооперации выработан механизм двусторонних соглашений. Подобные соглашения будут подписаны всеми регионами Северо-Запада в ближайший месяц.

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