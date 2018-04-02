Мурманская область активно вовлечена в решение федеральных задач по развитию транспорта и дорожного хозяйства

Участие региона в решении федеральных задач по развитию транспорта и дорожного хозяйства обсудили сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун. Глава региона подвела итоги рабочей поездки в Мурманскую область министра транспорта РФ Максима Соколова. Глава федерального ведомства отметил позитивный эффект взаимодействия федеральных ведомств, структур и правительства Мурманской области при реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, сказала губернатор.

«Министр подтвердил, что комплексное развитие МТУ является одним из приоритетов ближайшей деятельности ведомства, и наша общая задача, во исполнение поручений и Президента Российской Федерации, и правительства России о развитии магистральной инфраструктуры страны, – добиться, чтобы к 2020 году первые отгрузки экспортного угля пошли с западного берега Кольского залива», – подчеркнула Марина Ковтун.

Также на совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин представил итоги участия делегации регионального ведомства в итоговом заседании коллегии Министерства транспорта России, посвященном результатам деятельности, перспективным целям и задачам. Как рассказал Дмитрий Соснин, в планах федерального ведомства – дальнейшее улучшение состояние дорожной сети. В частности, к 2024 году 70% региональных автодорог должны быть приведены в соответствие с дорожными требованиями, 8,5 тысячи километров автодорог планируется перевести из региональной в федеральную собственность. Большое внимание уделяется вопросам безопасности дорожного движения – озвучена задача сокращения к 2024 году количества погибших на автодорогах до четырех человек на 100 тысяч населения. В нашем регионе, считающемся благополучным по безопасности дорожного движения, это означает сокращение числа погибших на дорогах в два раза.

Глава региона напомнила, что Мурманская область уже направила в Минтранс РФ предложение, поддержанное другими арктическими регионами, об изменении критерия участия в госпрограмме «Безопасные и качественные дороги» – сегодня оно ограничено численностью агломераций свыше 500 тысяч человек. Еще одна просьба, адресованная федеральному ведомству, – включение аэропорта «Хибины» в программу реконструкции. Как отметила Марина Ковтун, уже включена в программу заявка о реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск». В то же время готов проект реконструкции самого здания аэропорта.

«Если две эти задачи мы синхронизируем, то наш аэропорт в ближайшем будущем сможет приобрести тот вид, который и должен быть у воздушных ворот в Арктику», – сказала Марина Ковтун.