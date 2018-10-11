Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днем +2+7°. 13-14 октября ожидается повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -8°, днем +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.