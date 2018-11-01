Мурманская область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 ноября на регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днем от -3° до +2°. На дорогах гололедица.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -10°, днём от -3 до +2°. Сильная гололедица.