Мурманская область держит лидирующие позиции на зимней Спартакиаде учащихся 2020

В период с 19 января по 26 февраля на территории 18 субъектов Российской Федерации проводятся спортивные соревнования II этапа X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по 5 видам спорта: биатлон, лыжные гонки, фигурное катание на коньках (одиночное катание), хоккей (юноши) и хоккей с мячом.

В настоящее время завершились соревнования по лыжным гонкам и хоккею с мячом во всех федеральных округах, по фигурному катанию на коньках (ПФО и УФО), по хоккею среди юношей (СЗФО, ПФО и УФО). В спортивных соревнованиях II этапа Спартакиады уже приняли участие 2227 человек из 71 субъекта Российской Федерации, в том числе 1869 спортсменов (из них 1608 юношей и 261 девушка) и 358 тренеров и других специалистов.

По результатам общекомандного первенства среди спортивных сборных команд Северо-Западного федерального округа (завершились 3 спортивные дисциплины программы из 5 «зачётных») Мурманская область находится на 3-ем месте, уступая по очкам командного зачета лишь Архангельской области и Республики Коми.

11-14 февраля пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках в г. Сочи (Краснодарский край); 11-17 февраля пройдут соревнования по биатлону в г. Петрозаводск (Республика Карелия).

По итогам финальных соревнований будут сформированы окончательные результаты общекомандного первенства СЗФО II этапа X зимней Спартакиады учащихся 2020 года.