Мурманская область должна стать примером создания комфортной среды обитания в Арктике - Андрей Чибис

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманске прошло заседание постоянного комитета парламентариев Арктического региона. ПКПАР – рабочий орган Конференции парламентариев стран Арктики (Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, России, Канады и США) и Европарламента. Организация принимает активное участие в работе Арктического совета. Заседания ПКПАР проходят несколько раз в год в различных странах и городах. Последний раз Мурманск принимал членов комитета шесть лет назад.

В качестве гостя в заседании принял участие глава Мурманской области Андрей Чибис.

На повестку дня были вынесены вопросы текущей государственной политики России в Арктике, развития Северного морского пути и приграничного сотрудничества в Баренцевом Евро-Арктическом регионе.

С основным докладом выступил Посол по особым поручениям МИД России, представитель РФ в Арктическом совете Николай Корчунов. В числе приоритетов политики России в Арктике он особо выделил заботу государства о жителях «северов».

«Арктика не должна быть самоцелью собственного развития. Прежде всего, мы должны ориентироваться на развитие человеческого потенциала, и в этой связи мы думаем о более чем двух миллионах россиян, проживающих в Арктической зоне, и их социально-экономическом положении», – подчеркнул дипломат.

Схожее мнение высказал и Андрей Чибис. По словам руководителя региона, помимо иных своих «арктических» компетенций, Мурманская область должна стать примером создания комфортной среды обитания в высоких широтах.

«У нас Мурманск – самый крупный город в мире за Полярным кругом. Исторически, ещё со времён Советского Союза, у нас есть компетенция по созданию городской инфраструктуры и обеспечению её функционирования именно в сложных климатических условиях, в Арктической зоне. И один из наших приоритетов – сделать так, чтобы Мурманск и другие города нашей области преображались, были бы максимально комфортными для жизни людей, несмотря на непростые климатические условия», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава области заверил членов ПКПАР, что регион сделает всё, чтобы обеспечить максимально конструктивное сотрудничество с соседями, поддержку предприятий, работающих в Арктике, и всех отраслей, связанных с освоением Арктики.

«Мы решительно настроены на то, чтобы наша область внесла серьёзный вклад в развитие арктического потенциала в мире», – заявил Андрей Чибис.