Мурманская область дополнительно получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на подготовку к зиме

В Мурманскую область поступил транш из федерального бюджета в размере 3 млрд 54 млн 269,3 тысячи рублей на подготовку к зиме и обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Субсидия стала результатом настойчивой работы руководства региона с федеральными органами власти по вопросу оказания Заполярью финансовой поддержки на компенсацию убытков ресурсоснабжающим организациям. Необходимость в такой поддержке возникла в результате резкого роста цен на мазут в 2018 году.