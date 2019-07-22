Мурманская область дополнительно получит более 700 млн рублей на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование»

В ближайшие три года из федерального бюджета Мурманской области будет дополнительно предоставлено 706,1 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Образование». Более 277 млн рублей регион получит уже в следующем году. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал глава региона Андрей Чибис. Общий объём дополнительных средств с учетом средств регионального бюджета – более 750 млн рублей.

«Это, по сути, ещё один кванториум, который будет открыт в 2021 году в Кировске, и мобильный кванториум в 2020 году, это деньги на внедрение современных цифровых технологий в образовательных учреждениях, на работу и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил врио губернатора.

Кроме того, за счёт дополнительных средств до конца 2022 года будут созданы региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Апатитах и три центра непрерывного повышения профмастерства и оценки квалификации педагогических работников; до конца 2021 года на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий появится центр цифрового образования детей.

Средства субсидии также будут направлены на формирование современных организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, обновление материально-технической базы образовательных организаций, разработку новых образовательных технологий в системе среднего профессионального образования и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

Дополнительное финансирование предусмотрено по результатам конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».