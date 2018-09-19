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Мурманская область. Арктика19.09.18 10:52

Мурманская область готова к прохождению отопительного периода 2018/2019 годов

О том, как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону на сегодняшний день, в рамках заседания регионального правительства доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Как сообщил глава ведомства, в Мурманской области теплоснабжающими организациями сформирован запас топочного мазута в объеме более 117 тысячи тонн (107% нормативного запаса) и угля – около 120 тысяч тонн (103% нормативного запаса). Основная теплоснабжающая организация Мурманской области – АО «МЭС» – планирует сформировать запас топлива до 1 октября в объёме порядка 65 тыс. тонн, что соответствует нормативному запасу. В рамках исполнения мероприятий по закупке и доставке нефтепродуктов и топлива в районы с ограниченным сроком завоза грузов за счет софинансирования из областного бюджета планируется завезти около 200 тонн в Терский район (завезено уже 89 тонн), в Ловозерский район всё необходимое топливо уже завезено.

В рамках региональной госпрограммы по обеспечению комфортной среды проживания населения в текущем году запланированы средства областного бюджета в объеме более 94 млн рублей на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований. Получателями субсидии стали 18 муниципалитетов. В целом по Мурманской области работы на объектах и сетях теплоснабжения выполняются в соответствии с заключенными контрактами. Большинство работ было завершено к 1 сентября, однако в ряде муниципальных образований отмечено отставание от графика по вине подрядных организаций. Данная ситуация отмечена в Кольском районе – Мурмашах и Молочном, Кандалакше и Заполярном. Непростая ситуация складывается в ЗАТО г.Заозёрск, региональное Минэнерго держит ситуацию на контроле.

Всем многоквартирным домам региона выданы паспорта готовности к отопительному периоду, с 28 августа тепло поступает в школы и дошкольные учреждения Мурманской области.

Владимир Гноевский подчеркнул, что потребители тепла – в первую очередь объекты соцкультбыта и многоквартирные дома – готовы к подключению теплоснабжения.

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