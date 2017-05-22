Мурманская область готова к проведению единого государственного экзамена. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатору доложила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Как сообщила Наталия Карпенко, в 2017 году на участие в ЕГЭ в основной период зарегистрировано 3053 выпускника текущего года, 284 выпускника прошлых лет и 96 студентов профессиональных образовательных организаций. Традиционно 2/3 выпускников будут сдавать профильную математику. В качестве положительной тенденции Наталия Карпенко отметила, что все больше выпускников выбирают наукоемкие предметы: физику сдает каждый третий, информатику и ИКТ, как и биологию, выбрал каждый пятый.

«Это говорит о том, что наши выпускники ориентированы на естественнонаучные и технические направления продолжения образования. И это совпадает с теми направлениями профильного обучения, которые мы реализуем в регионе», – отметила Наталия Карпенко.

Для проведения ЕГЭ в этом году будет задействовано 29 пунктов проведения экзамена. Все они – за исключением двух пунктов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях – будут оснащены онлайн-видеонаблюдением.

В этом году полностью переоснащен региональный ситуационный центр, он будет функционировать на базе Института развития образования. В качестве общественных наблюдателей планируется привлечь 250 студентов.

Полученная из федерального бюджета субсидия в размере 4,1 млн рублей позволит оборудовать 100% аудиторий и пунктов проведения экзаменов новой техникой для печати контрольных измерительных материалов в присутствии выпускников и сканирования экзаменационных материалов. Это повысит прозрачность и объективность проведения экзаменов, подчеркнула Наталия Карпенко.

Губернатор Марина Ковтун поручила региональному министерству образования и науки и главам муниципалитетов взять под личный контроль проведение единого государственного экзамена в строгом соответствии с порядком, уделить особое внимание вопросам безопасности, организации медпомощи и бесперебойного электроснабжения пунктов проведения экзаменов.

«У родителей, выпускников и педагогов должна быть полная уверенность, что экзамены пройдут спокойно, прозрачно, открыто, с высоким уровнем организации», – подчеркнула Марина Ковтун.