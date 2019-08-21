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Мурманская область. Арктика21.08.19 15:43

Мурманская область готова к проведению Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче»

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл очередное заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» и социальной кампании по пропаганде энергоэффективности в Мурманской области.

В этом году социальная кампания включает региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче, конкурс сочинений студентов о вкладе их близких, работающих в ТЭК, в развитие конкурентоспособности экономики региона. Также в рамках кампании прошла тематическая смена #ВместеЯрче, запланирован ряд экскурсий на предприятия под девизом «День открытых дверей ТЭК».

Основным и самым ярким мероприятием кампании станет Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче», который пройдёт 6 сентября на базе центра дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2).

Тематика фестиваля в текущем году будет связана не только с энергосбережением, но и с экологией, поскольку популяризация энергосберегающего образа жизни среди молодежи – неотъемлемая часть экологического воспитания. Также отличительной особенностью программы 2019 года станет тема 100-летия принятия плана ГОЭЛРО.

Организаторы фестиваля подготовили для ребят разных возрастов несколько интересных площадок. В программе: выставка техники ТЭК, интерактивная выставка-экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра», тематические мастер-классы, энерго-квизы, экологический квест, спортивные и танцевальные конкурсы. Завершится фестиваль ярким фото-флешмобом.

Для всех участников фестиваля подготовлены памятные призы и подарки.

Партнерами мероприятия выступают профильные организации Мурманской области: АО «Апатитыводоканал», ГОУП «Мурманскводоканал», ГОУП «Оленегорскводоканал», ПАО Ростелеком, АО «АтомЭнергоСбыт», ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», ПАО «ТГК-1», Кольская АЭС, МУП «Оленегорские тепловые сети», ОАО «Биоэнерго», энергосервисная компания «ВЭСКК», АНО «Беллона», энергосервисная компания «ЭСКО Север», АО «МОЭСК», АО «МЭС», АО «Управление отходами», ПАО «Энел Россия», ИЦАЭ г. Мурманск, филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, АО «10 СРЗ».

Информационный партнер – Группа компаний «НОРД-МЕДИА».

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