Мурманская область готова к участию в федеральном проекте «Чистая вода»

Сегодня заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров провел всероссийское видеоселекторное совещание по вопросу реализации федерального проекта «Чистая вода». От Мурманской области в совещании приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора и представители региональных исполнительных органов власти.

Согласно проекту на территории Мурманской области в период до 2022 года планируются к реализации два сценария в сфере питьевого водоснабжения – «Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома» и «Водозаборные сооружения в с.Териберка», что позволит повысить качество питьевого водоснабжения жителей этих поселений Кольского района.

Напомним, в целях реализации проекта министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2019-2021 годах субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» на общую сумму 82,4 млн рублей.