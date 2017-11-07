РАМКИ ЗАКОНА: Преступное бездействие, или Кто отвечает за жизнь недееспособныхОбъединение двух корректировок позволит уменьшить суммы перерасчёта платы за отопление
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.11.17 16:49

Мурманская область готовится к переходу на современную систему обращения с отходами

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун напомнила о том, что 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина был поднят вопрос о ликвидации мусора. Этот же вопрос остро ставился и во время «прямой линии» с президентом.

Глава региона отметила, что субъекты Федерации сейчас переводят свои системы обращения с отходами в русло современного экологического законодательства. «Дорожная карта» по переходу на новую систему разработана и в Мурманской области. В её рамках полным ходом идёт работа. О текущем положении дел в этой сфере доложили руководители областных ведомств.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп проинформировал, что в настоящее время строительство всех запроектированных объектов ведется по графику. В начале декабря планируется провести испытания оборудования и открытие мусоросортировочного комплекса. Следующий шаг – закрытие и рекультивация старых свалок.

«На разработку проектов рекультивации свалок из областного бюджета муниципалитетам предоставляются субсидии. В 2018-2020 годах будет выделяться свыше 20 млн рублей ежегодно. В текущем году предоставлено софинансирование на разработку проекта рекультивации муниципальной свалки твёрдых коммунальных отходов в ЗАТО г. Заозёрск. Средства областного бюджета составили около полутора миллионов рублей. Для проведения рекультивации такого рода объектов планируется привлечение средств федерального бюджета», – подчеркнул Дмитрий Руусалеп.

Марина Ковтун напомнила, что судьбой свалки в районе поселка Зеленоборского во время недавнего визита в Мурманск интересовался полпред Президента Николай Цуканов. Глава региона акцентировала внимание министра, а также муниципальных властей Кандалакшского района на необходимости скорейшей ликвидации этого объекта, как и других, включенных в «дорожную карту».

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что ведомство готово объявить конкурс по отбору регионального оператора по обращению с коммунальными отходами (ТКО). По прогнозу министерства, ожидаемые сроки начала работы регионального оператора – апрель 2018 года.

Поскольку плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО выведена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги, перераспределение в структуре жилищно-коммунальных услуг в целом не увеличит объём платы. В случае появления с 1 января в квитанции отдельной строки по оплате коммунальной услуги «обращение с ТКО» предоставление компенсации расходов по оплате коммунальных услуг будет осуществляться с учётом данной коммунальной услуги, пояснил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«В целом, у тех льготников, которым предоставляются меры социальной поддержки и по оплате содержания жилого помещения, и по оплате коммунальных услуг, объем мер социальной поддержки не изменится», – сказал Сергей Мякишев.

В контексте полученной информации глава региона дала ряд поручений. Так, Минприроды Мурманской области необходимо принять меры по выполнению плана закрытия и рекультивации муниципальных свалок полностью и в срок, обеспечить координацию и контроль исполнения данного плана органами местного самоуправления. Администрациям муниципальных образований – обеспечить разработку проектов рекультивации муниципальных свалок в соответствии с утвержденным планом. Министерству энергетики и ЖКХ поручено в кратчайший срок организовать конкурс по выбору регионального оператора.

«Поскольку предстоящие изменения крайне важны и затрагивают интересы каждого жителя Заполярья, поручаю Минэнерго и ЖКХ, Минприроды, комитету по тарифному регулированию и Госжилинспекции Мурманской области при координирующей роли министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и участии органов местного самоуправления – провести масштабную разъяснительную работу с жителями края. Сегодня для этого еще есть время», – подчеркнула Марина Ковтун.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 546 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
Комментарий к новости:В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 10 серия (12+)22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро снизился на 31 копейку, доллара вырос почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроэнергия в села Чаваньга и Чапома подается круглосуточно без перебоев-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыМинстрой хочет, чтобы квартиросъёмщики настучали на владельцев жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика