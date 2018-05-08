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Мурманская область. Арктика08.05.18 07:07

Мурманская область готовится к торжественным мероприятиям в честь Дня Победы

Вчера в ходе оперативного совещания, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, был рассмотрен вопрос организации празднования Дня Победы в городе Мурманске.

Первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков сообщил, что 9 мая в 10.00 на центральной площади города состоится парад войск Мурманского гарнизона и военной техники. На трибуне будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане города-героя Мурманска, почётные гости, руководители города и области. После парада состоится возложение цветов к памятнику Анатолию Бредову, затем начнётся традиционное шествие к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.

«По ходу движения шествия силами учащихся учебных заведений города будут представлены театрализованные сцены из жизни военного Мурманска. Всего задействовано около двух с половиной тысяч ребят. Также во главе шествия пройдут участники Всероссийской акции «Бессмертный полк» - около 1100 человек. По окончании шествия на территории мемориала запланирован торжественный митинг», – проинформировал Алексей Лыженков.

Среди новшеств этого года Алексей Лыженков назвал изменение места, откуда будет производиться праздничный салют – вместо привычного Абрам-мыса установки разместят в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья. Кроме того, выставка современной и исторической военной техники на улице Ленинградской откроется не 9, а 8 мая с 17 часов. У пирса дальних линий морского вокзала пришвартуются военные корабли, допуск экскурсий на борт будет осуществляться 8 и 9 мая группами по 50 человек, для взрослых обязательно наличие паспорта.

Первый заместитель главы администрации Мурманска напомнил, что подробная программа праздничных мероприятий, а также график ограничения движения в центре города на время торжеств опубликованы на официальном сайте администрации Мурманска. Он также отметил, что допуск граждан на площадь Пять Углов будет производиться при помощи ручных металлодетекторов, что может замедлить проход. Это нужно учитывать, планируя время подхода на праздник. В целом меры безопасности заранее обсуждались и прорабатывались со всеми силовыми структурами. Первый заместитель губернатора призвал все службы в этот ответственный день быть максимально внимательными.

«Уверен, что торжественные мероприятия пройдут на достойном уровне, как и положено празднику – Дню Победы. Это касается не только Мурманска, но и всех муниципальных образований области», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Комментарии

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Александр
07.05.18 21:26
Найти и уд***ь с**ат * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Неприятная история ко Дню Победы
Шиш на кокуй.
07.05.18 20:59
Ох, какие паразиты эти вандалы, изрезавшие баннер. У меня прям слов нет, а только одни междометия.
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дмитрий
06.05.18 23:41
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