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Мурманская область. Арктика15.11.19 16:30

Мурманская область и финская Лапландия намерены расширить сотрудничество в сфере образования

Мурманская область и финская Лапландия намерены расширить сотрудничество в сфере образования – активизировать практику обмена студентами и разработать новые обучающие программы для туриндустрии и сервиса. О заинтересованности в этом сегодня сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе рабочей встречи с губернатором финской Лапландии Микой Риипи.

«В рамках международных соглашений мы сотрудничаем с Лапландией уже более 30 лет и намерены эту работу сделать более интенсивной, реализовать ещё несколько совместных проектов», – сказала Ольга Кузнецова.

Стороны также обсудили совместную работу, которая ведётся в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» по таким направлениям, как охрана окружающей среды, поддержка предпринимательства, развитие транспортных сетей.

В ходе обсуждения акцент был сделан на крупный инфраструктурный проект «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – многосторонний автомобильный пункт пропуска «Лотта». В текущем году выполнен ремонт участка автодороги до 131 км, установлено пять тысяч метров барьерных ограждений, приобретен асфальтоанализатор для лаборатории Мурманскавтодора. Вице-губернатор выразила надежду на дальнейшую совместную работу с Лапландией по подготовке подобных прикладных проектов.

Как отметил Мика Риипи, у северных территорий много точек соприкосновения и общих тем – привлечение рабочей силы и жителей в регионы, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций. Одна из задач, по мнению гостя, – сделать сотрудничество между Лапландией и Мурманской областью более активным.

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