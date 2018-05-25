Мурманская область и Санкт-Петербург укрепляют сотрудничество в развитии Арктики

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание Протокола к Соглашению между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией Мурманской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях от 2000 года. Документ дополняет действующее между регионами соглашение пунктом о взаимодействии, направленном на социально-экономическое развитие Арктики, обеспечение экологической безопасности макрорегиона.

Аналогичные документы правительство Санкт-Петербурга заключило со всеми регионами Арктической зоны России.

По мнению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, объединение регионов позволит эффективно решать задачи по развитию Арктики.

«Руководством страны проект освоения арктических широт обозначен как важный национальный проект. Мы представляем регионы, имеющие непосредственное отношение к Арктике, в каждом из которых накоплен огромный опыт этой работы. Пришло время наши усилия объединять и выстраивать широкие кооперационные связи для подготовки кадров для Арктики, развития инфраструктуры. Если мы этот потенциал объединим, мы добьёмся большего в эффективном освоении арктических широт», – сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что реализацию приоритетной задачи по освоению Арктики, развитию Северного морского пути и формированию устойчивой социально-экономической базы Арктической зоны Российской Федерации нельзя представить без плотного взаимодействия между Мурманской областью и Санкт-Петербургом.

«Развитая морская и арктическая инфраструктура нашего региона в сочетании с петербургской научной базой и промышленными мощностями, прежде всего верфями, на которых строятся новые ледоколы, позволит нам решать эти задачи максимально эффективно», – заявила глава региона.