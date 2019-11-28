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Мурманская область. Арктика28.11.19 07:15

Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства

В рамках проходящих в Мурманске Дней Швеции в столицу Заполярья прибыла представительная делегация дипломатических и деловых кругов королевства. В её составе – генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквист, губернатор региона Норрботтен Бьёрн Нильссон, председатель городского совета г. Лулео Нихад Зара, представители шведских образовательных учреждений, коммерческих компаний, структур развития.

Шведских гостей принял губернатор Мурманской области. Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что отношения Мурманской области и Швеции на межрегиональном уровне успешно развиваются уже более 30 лет, с момента подписания в 1988 году Соглашения об установлении дружественных связей между Мурманской областью и регионом Норрботтен.

В ответном слове генконсул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквист подчеркнула, что большое число представителей бизнеса и образования, вошедших в состав делегации, говорит о практической, а не формальной направленности визита.

Губернатор Норрботтена Бьёрн Нильссон отметил, что у двух регионов существует множество перспектив и путей развития взаимодействия.

«Мы живём в похожих климатических условиях, и нам нужно теснее сотрудничать, развивать совместные инициативы. Я вижу много возможностей для сотрудничества – в сфере экологии, климата, энергетики, строительства в условиях Севера, а также, конечно, в области научных исследований и образования», – подчеркнул глава Норрботтена.

Одной из схожих черт двух регионов оба губернатора назвали отток населения и дефицит квалифицированных кадров. Возможный путь решения данной проблемы – совместные проекты в сфере образования.

В числе перспективных направлений сотрудничества со шведскими специалистами и компаниями глава Мурманской области назвал строительство и архитектурный дизайн.

Финалом встречи стало подписание Протокола о намерениях сотрудничества между правительством Мурманской области и Губернским правлением Норрботтена, который актуализирует Соглашение между регионами от 1988 года. Стороны намерены активно развивать взаимодействие в сфере промышленности, туризма, культуры, образования, спорта, молодёжной политики, экологии и сотрудничества муниципалитетов.

 

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