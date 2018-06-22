Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсуждался вопрос выполнения в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранения выявленных недостатков предоставленных жилых помещений.

Министр строительства и территориального развития Леонид Кан сообщил, что Мурманская область вошла в число 71 российского региона, которые полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего в области на переселение израсходовано 2,97 млрд рублей, из них средств Фонда ЖКХ – 1,24 млрд рублей, остальное – из консолидированного бюджета Мурманской области. За время реализации программ расселено 73,4 тыс. кв. метров, переселено 3798 человек, построено 47 домов жилой площадью 68,1 тысячи кв. метров.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года все выявленные недостатки строительства были устранены, Мурманская область исключена из реестра некачественного жилья. В настоящее время на контроле Госжилинспекции и Минстроя остаются построенные дома, жители которых обращаются с жалобами на некачественное устранение ранее выявленных нарушений, и дома, недостатки в которых выявлены в ходе ведомственного мониторинга. Наибольшее количество жалоб поступает от жильцов города Мурманска», – отметил Леонид Кан.

Подробнее о работе, проделанной для устранения недостатков построенного жилья в Кандалакше, рассказал глава городской администрации Владимир Задворных. Он сообщил об опыте претензионной и судебной работы с застройщиками.

Также Леонид Кан сообщил о разработанном проекте закона «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», который призван актуализировать действующее законодательство и не требует дополнительных расходов из средств областного бюджета. Проект закона сегодня будет внесён на рассмотрение в областную думу.