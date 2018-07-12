Мурманская область лоббирует в Минэке РФ интересы региональных предприятий

Мурманская область предложила Министерству экономического развития Российской Федерации проработать на федеральном уровне вопрос предоставления предпринимателям, осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, преимуществ при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Совещание, посвященное разработке и реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах Российской Федерации, прошло в Москве под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина.

Мурманскую область на мероприятии представлял заместитель губернатора Григорий Стратий, который отметил, что предприниматели, работающие в Арктической зоне Российской Федерации, находятся в неравных конкурентных условиях из-за повышенных издержек, связанных с деятельностью в районах Крайнего Севера, что приводит к устойчивому оттоку активного населения, массовой перерегистрации бизнеса в другие, более южные регионы страны.

Кроме того, заместитель главы региона предложил включить в национальный проект задачу «Улучшение условий ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства Арктической зоны Российской Федерации».

«Возможно, потребуется включить новый федеральный проект или внести изменения в один из сформированных федеральных проектов. Говоря о конкретике, могу назвать одно из предложений: внесение изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих дополнение закона главой: «Особенности осуществления закупок субъектами, входящими в состав Крайнего Севера (местностей, приравненных к районам Крайнего Севера), Арктической зоны Российской Федерации», – пояснил Григорий Стратий.

В настоящее время заказчики должны закупать у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 15% товаров и услуг от совокупного годового объема закупок. Предлагается введение новой обязательной квоты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства – налоговых резидентов региона.

«Сейчас есть такие закупки, которые осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства, мы хотим расширить это понятие до проведения закупок только у местных субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть каждый государственный заказчик должен минимум 15% от совокупного годового объема закупок осуществлять у местных предпринимателей», – добавил вице-губернатор.