Мурманская область на первом месте по уровню содействия развитию конкуренции среди регионов Арктической зоны России

Сегодня на заседании регионального правительства обсудили реализацию основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области.

С докладом выступил начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В начале выступления Андрей Варич рассказал о целях и задачах Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, выполнение которых поставлено перед регионом. В частности, он отметил, что ведется работа по созданию и организации системы антимонопольного комплаенса, то есть внутреннего обеспечения соответствия деятельности органов исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства.

В декабре 2018 года состоялся обучающий семинар для представителей органов власти и органов местного самоуправления. На встрече специалисты Мурманского УФАС России рассказали присутствующим об основных подходах при внедрении антимонопольного комплаенса. В целях повышения компетенции государственных и муниципальных служащих принято решение о проведении подобных семинаров-совещаний на постоянной основе. По итогам последней встречи подготовлен проект постановления правительства Мурманской области об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе. Правовые акты о принятии такой системы органам местного самоуправления необходимо принять в срок до 1 мая.

Также Андрей Варич подчеркнул, что мероприятия по развитию конкуренции в Мурманской области успешно выполняются. По итогам рейтинга по уровню содействия развитию конкуренции среди 85 субъектов наш регион занимает 27-ю строчку и третье место по Северо-Западному федеральному округу, а среди регионов Арктической зоны Российской Федерации Мурманская область находится на I месте.