Мурманская область начнёт реконструкцию автоподъезда к Териберке при поддержке федерального бюджета

Мурманская область получит федеральное финансирование на реконструкцию автоподъезда к Териберке. Решение по результатам обращения в правительство России главы региона озвучил сегодня заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

«Важно, чтобы гигантский потенциал этого прекрасного места заработал. Для этого необходима инфраструктура. Центральный вопрос – это автомобильная дорога, которая сейчас имеет частично грунтовое исполнение. В апреле глава региона обратился в правительство РФ с настойчивым и обоснованным предложением привести дорогу в порядок. Председатель правительства поддержал эту позицию. Выделение средств начнётся уже в этом году. Речь идёт о нескольких миллиардах рублей. Работы будут вестись поэтапно, с проектированием участка за участком. Есть уверенность, что мы решим эту задачу», – сказал Максим Акимов.

По мнению врио губернатора Мурманской области, реконструкция дороги повысит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.

Глава региона поблагодарил вице-премьера и правительство РФ за поддержку в решении вопроса по реконструкции дороги.

На сегодняшний день, по экспертной оценке, ежегодно Териберку посещают свыше 40 тысяч туристов и экскурсантов.