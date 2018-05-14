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Мурманская область. Арктика14.05.18 16:59

Мурманская область награждена кубком за высокие показатели по прозрачности госзакупок

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривались итоги XIV Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». На форуме были подведены итоги расчёта Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации за 2017 финансовый год. Участие в форуме принимали представители комитета государственных закупок Мурманской области. Об итогах форума доложил председатель регионального комитета госзакупок Сергей Росляков.

Глава ведомства сообщил, что участие в Рейтинге приняли 46 субъектов Российской Федерации. Впервые он рассчитывался с учетом показателей закупочных систем муниципальных образований. Мурманская область получила высшую оценку по показателям: «Оценка организационной структуры региона», «Исполнение требований законодательства о закупках», «Исполнение контрактов», «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок». Также наш регион награжден кубком «За высокие достигнутые результаты в Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ по итогам 2017 года». По муниципальным закупкам субъекта высшая оценка присвоена по показателям «Исполнение требований законодательства о закупках» и «Исполнение контрактов».

«Хотелось бы отметить лидеров внутреннего рейтинга, проводимого комитетом госзакупок Мурманской области в рамках подготовки сводных документов по муниципальным закупкам для расчета Рейтинга. Это Ковдорский район, город Кировск, Кандалакшский район, город Оленегорск, город Мончегорск, Печенгский район, город Полярные Зори, Кольский район, город Мурманск. Такие результаты были достигнуты за счет грамотной организации системы закупок в муниципалитетах, формирования полной нормативной правовой базы, автоматизации процессов управления закупками, а также работы по повышению профессионального уровня специалистов в сфере закупок», – подчеркнул Сергей Росляков.

Алексей Тюкавин рекомендовал главам муниципалитетов учесть результаты внутреннего рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем муниципальных образований за 2017 финансовый год и провести соответствующую работу по повышению показателей в следующем отчетном году.

Также на совещании был затронут вопрос о новшествах в системе государственных закупок Мурманской области. Сергей Росляков сообщил о планах централизации тех муниципальных закупок, в которых участвуют субсидии областного бюджета, и намерении проводить все запросы котировок для государственных заказчиков комитетом госзакупок в электронной форме.

«Мы стремимся к тому, чтобы все закупки, которые происходят с участием денег областного бюджета проходили максимально организованно и без сбоев. Конкурсы и аукционы всё больше переходят в электронную форму, в том числе и определение первоначальной стоимости контракта. Эту часть работы вполне можно передавать комитету, чтобы там могли проконтролировать, как подготовлены документы. Но подготовка этих документов всё равно останется на ответственности муниципальных образований. От того, насколько качественно подготовлены документы, зависит результат закупки», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Новшество пока не коснется города Мурманска, который имеет достаточно серьёзный бюджет, и объём закупок там достаточно велик. Если новшество покажет свою полезность и эффективность, ввести его будет предложено и Мурманску, отметил первый заместитель главы региона.

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