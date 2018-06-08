Мурманская область намерена участвовать в национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями

Правительство Мурманской области намерено подать заявку на участие в национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун, комментируя состоявшуюся «Прямую линию» Президента России Владимира Путина. «Отвечая на один из вопросов, Владимир Владимирович напомнил о том, что в России будет запущена национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями и модернизации профильных медучреждений. Мы самым серьёзным образом готовимся к участию в этой программе и готовим заявку», – сказала Марина Ковтун.

В этом контексте журналисты упомянули историю Даши Стариковой.

«К сожалению, Дашу не вернуть, но в наших силах сохранить другие жизни. В частности, что касается Апатитско-Кировской больницы, то её развитию и поддержанию в рабочем состоянии мы уделяем самое пристальное внимание», – подчеркнула глава области.

Как сообщила Марина Ковтун, в 2018 году на ремонтные работы в больнице будет направлено порядка 60 млн рублей. На эти средства будет завершён капремонт лечебного корпуса в Апатитах. В частности, там появится круглосуточное терапевтическое отделение с палатами интенсивной терапии и химиотерапии. В следующем году запланирован ремонт двух этажей лечебного корпуса в Кировске – для размещения первичного сосудистого центра и современного приемного отделения. На эти цели заложено 40 млн рублей. В поликлинику Апатитов с июля 2017 года семь раз выезжали врачи областного онкодиспансера, работали 10 специалистов, осмотрено 146 пациентов. Администрацией больницы совместно с администрацией города по рекомендации регионального правительства организована работа социального такси для перевозки домой пациентов, доставленных из Апатитов в приемный покой в Кировске. На принципах государственно-частного партнёрства в Апатитах реализован проект по созданию диализного центра. Большую помощь больнице оказывает градообразующее предприятие – компания «ФосАгро»: за счёт спонсорской помощи внедрена «электронная очередь», закуплены четыре автомобиля скорой помощи.

«Вопросы оказания медицинской помощи для нас являются сегодня приоритетными. У нас разработана достаточно большая программа, направленная на повышение качества оказания медпомощи и ликвидацию нехватки врачей. Летом этого года своими силами мы запустим проект «Арктический доктор», чтобы привлечь высококвалифицированных врачей к нам, на Север», – отметила Марина Ковтун.

Также глава региона отметила эффективность нового формата «Прямой линии» Президента страны.

«Прямая линия» президента проходила в новом формате общения – многосторонней обратной связи, где в одном инфопространстве находились Президент, главы субъектов, федеральные чиновники и, конечно, граждане. И некоторые вопросы решались непосредственно в ходе «Прямой линии», в режиме онлайн. Это говорит о том, что нерешаемых вопросов не существует. Вопросы, которые волнуют граждан, сегодня должны быть для властей субъектов и муниципалитетов – номер один на повестке дня», – уверена Марина Ковтун.