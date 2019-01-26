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Мурманская область. Арктика26.01.19 14:30

Мурманская область оказалась среди регионов России с самым грязным воздухом – доклад Минприроды

Названы регионы России с самым загрязненным воздухом - лидером рейтинга стал Забайкальский край. Об этом со ссылкой на доклад Минприроды сообщает «RT». «Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом. Далее следуют Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области», - говорится в сообщении.

Данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

Такие оценки уважаемого ведомства несколько удивляют, так как «Зелёный патруль» уже несколько лет, в том числе и в 2018 году, включал Мурманскую область в первую десятку благополучных с точки зрения экологии субъектов РФ. Например, в июне прошлого года в десятке благополучных с точки зрения экологии субъектов РФ оказались Курская, Мурманская, Белгородская и Ульяновская области, а также мегапролис Санкт-Петербург, республик Чувашия и Коми.

Журналисты «RT» 12 декабря 2018 года сообщали, что регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Алтайский край (2-е место) и Республика Алтай (3-е место), ссылаясь на данные Экологического рейтинга субъектов России по итогам осени 2018 года общественной организации «Зелёный патруль».

По итогам осеннего рейтинга на один пункт поднялась Курская область (4-е место), далее идут Белгородская (5-е), Мурманская (6-е) и Магаданская области (7-е место).

 

 

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