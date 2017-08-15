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Мурманская область. Арктика15.08.17 13:22

Мурманская область оказалась в числе аутсайдеров, где эксперты не видят ни роста реальных доходов населения, ни оживления покупательской активности

В России рост реальных зарплат продолжится как минимум в течение ближайшего года. Такой прогноз сделал Финансовый университет при правительстве РФ.

«Мы основываемся на данных официальной статистики, которая утверждает, что рост потребительской активности ожидается в ближайшие месяц-два в Краснодарском крае, в Якутии, Амурской области, а также в Приморском и Хабаровском краях, Липецкой, Московской, Самарской, Ленинградской и Смоленской областях, - рассказал «Российской газете» проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета Алексей Зубец. - А если население готово тратить деньги, значит, они у них есть и ожидаются поступления».

Что касается регионов-лидеров, то, например, в Краснодарском крае доходы приносит курортный сезон, а также поспевающий урожай фруктов и бахчевых, поясняет эксперт. В Амурской области происходит оживление военно-промышленного комплекса, ну а Саха (Якутия) - это добывающая промышленность: уголь, алмазы. «Якутия в общем-то всегда в лидерах по экономической активности», - резюмирует Зубец.

Но есть и регионы-аутсайдеры, где эксперты не видят ни роста реальных доходов, ни оживления покупательской активности. Это Ростовская и Мурманская области, а также Республика Коми. Замедление роста уровня жизни в Коми эксперты связывают с уменьшением добычи полезных ископаемых. В Ростовской области в этом году не очень хорошо обстоят дела с урожаем, в Мурманской - не тот улов.

Впрочем, эксперты финуниверситета настроены вполне оптимистично. По словам проректора, делать такие оптимистичные прогнозы позволяют несколько факторов. «Сегодня многие аналитики солидарны, что цены на нефть будут расти, так как Америка испытывает проблемы с добычей сланцевых углеводородов, - поясняет Алексей Зубец. - Положительный тренд в экономике будут обеспечивать и иностранные компании, которые продолжают работать в России, так как у нас им обеспечена доходность. Рост доходов уже и сейчас наблюдается. Не зря же продажи новых автомобилей впервые, наверное, после кризиса выросли на 19%».

Однако директор Банковского института НИУ «Высшая школа экономики» Василий Солодков не разделяет оптимизма коллег из финуниверситета: «Я не вижу предпосылок для роста доходов, - отмечает он. - Единственный положительный момент, что в этом году реальные доходы населения хотя бы не падают. С чего им расти? Инвестиционный климат у нас остаётся непредсказуемым, цены на нефть топчутся на месте. Я бы относился к любым прогнозам, как к некоей статистической погрешности: могут сбыться, а могут - и нет».

 

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