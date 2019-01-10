Мурманская область оказалась во власти обширного циклона

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 11 января наш регион окажется под влиянием очень глубокого обширного циклона с центром на севере Норвежского моря. С приближением этого циклона по Мурманской области ожидается очень сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферного фронта снег, метель, ухудшение состояния дорог и постепенное повышение температуры воздуха. Днём в пятницу ветер постепенно ослабеет, температура воздуха незначительно повысится.

Завтра, 11 января, в Мурманской области будет облачная погода. Снег, местами сильный, метель. Ветер южный сильный. Температура воздуха -3 -8° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав. Продолжается процесс нарастания толщины льда. Толщина льда на реках и водоёмах по данным наблюдений на 10 января равна 20-40 см, что на 1-20 см меньше среднемноголетних данных.

Штормовое предупреждение

10 января в 12.15 часов в Печенгском районе, в 17.21 час в Мурманске, по Мурманской области и в Кольском заливе отмечалось усиление южного, юго-западного ветра в порывах 22-27 м/с, снег, метель, ухудшение состояния дорог. Сохранится до 2 часов 11 января.

10 января ожидается опасное волнение: в 18-22 часа на побережье Норвегии 10,0-12,0 м, в 20-24 часа в Гренландском и на западе Баренцева моря 8,0-9,0 м.

С 20.00 до 24.00 сегодня на севере Гренландского и Баренцева морей северо-восточный ветер 30-32 м/с, быстрое обледенение судов.

Опасные условия на акваториях морей сохранятся до 3 часов 12 января.