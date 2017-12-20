Мурманская область ощущает потребность в подготовке кадров с высшим образованием для экономики региона

На очередном заседании Общественного совета при Министерстве экономического развития Мурманской области заместитель министра Илья Остапчук представил основные результаты работы ведомства в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2016-2017 годах, а также обозначил основные направления работы на 2018 год. Члены Общественного совета при министерстве предложили при корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года обратить особое внимание на раздел, содержащий основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей.

Продуктивную дискуссию у участников заседания вызвал доклад заместителя председателя совета, доктора экономических наук Медеи Ивановой на тему «Экономика как часть универсальных знаний». Обмен мнениями о качестве и востребованности экономического образования в Мурманской области позволил сделать вывод о целесообразности расширения подготовки в регионе специалистов с экономическим образованием, а также более полном отражении в Стратегии развития региона потребности в подготовке кадров с высшим образованием для экономики области.

Министр экономического развития Елена Тихонова поблагодарила совет за работу и вручила Благодарственные письма министерства за активную работу членам совета Сергею Семенову, Михаилу Старичкову и Андрею Титову.