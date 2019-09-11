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Мурманская область. Арктика11.09.19 12:03

Мурманская область остаётся в десятке лидеров Национального экологического рейтинга регионов РФ по итогам лета текущего года

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» на пресс-конференции в здании Совета Федерации РФ обнародовали очередные итоги Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации по итогам лета 2019 г.

По итогам прошедшего лета в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Белгородская область; 4. Республика Алтай; 5. г. Москва; 6. Магаданская область; 7. Курская область; 8. Мурманская область; 9. Ульяновская область; 10. Республика Коми.

Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов: 76. Московская область; 77. Омская область; 78. Красноярский край 79. Оренбургская область; 80. Забайкальский край; 81. Нижегородская область; 82. Республика Саха (Якутия); 83. Челябинская область; 84. Свердловская область; 85. Иркутская область.

Города – лидеры рейтинга: 1. Москва; 2. Санкт-Петербург; 3. Севастополь.

По федеральным округам места распределились следующим образом: 1. Центральный федеральный округ; 2. Северо-Кавказский федеральный округ; 3. Северо-Западный федеральный округ; 4. Приволжский федеральный округ; 5. Сибирский федеральный округ; 6. Южный федеральный округ; 7.

«Лето 2019 года, в первую очередь, останется в памяти крупномасштабными лесными пожарами и паводками в Сибири, - комментирует итоги рейтинга Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зелёного патруля». - Планетарные изменения климата наиболее ярко проявляются именно в этом Федеральном округе. Впервые горели леса на удаленных северных территориях Красноярского края и в Республике Саха (Якутия). Удивили комментарии губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что «некоторые пожары тушить экономически нецелесообразно, даже вредно». Категорически с ним не согласны. Чем можно измерить утрату здоровья людей, проживающих в задымленных населенных пунктах? Здоровье астматиков, людей с болезнями дыхательных путей? Дым пожаров накрыл всю Сибирь и даже перевалил за Урал на Европейскую часть России. Как оценить ущерб нетронутой природе, лесам, животному миру? Не стоимостью же древесины оценивать? С другой стороны, есть удаленные приполярные районы, куда даже специализированные самолеты БЕ-200 с полной заправкой воды и топлива не долетят. Но, при этом, считаем, что все возможности для тушения пожаров должны быть использованы. Объявление чрезвычайной ситуации, подключение сил Минобороны - мы считаем абсолютно оправданными. Люди приняли близко к сердцу эти проблемы, подписывали петиции, обращения, собирали средства. Наибольшее наше одобрение вызвало предложение конкретных действий, в котором может участвовать каждый человек - движение «Посади лес». Что касается упоминавшегося здесь доклада МПР РФ и списка самых загрязненных городов, то удивляет, почему в списке отсутствуют Магнитогорск, Челябинск, Липецк? Оттуда огромное количество жалоб мы получаем. Нет в списке и Нижнего Тагила, Карабаша, Дзержинска

и многих других загрязненных городов. Удивляет и то, что в одном списке оказались города, засыпанные сажей, и города, где в атмосферу выбрасываются высокотоксичные вещества, например, фтористый водород. Как можно соизмерить вред здоровью людей?».

Напомним, данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года.

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