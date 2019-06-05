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Мурманская область. Арктика05.06.19 09:28

Мурманская область остаётся в десятке лучших в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ»

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года. По итогам прошедшей весны в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Белгородская область; 5. г. Москва; 6. Курская область; 7. Магаданская; 8. Мурманская область; 9. Республика Коми; 10. Ульяновская область. 

Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов: 76. Тульская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Забайкальский край; 79. Московская область; 80. Красноярский край; 81. Оренбургская область; 82. Нижегородская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.  

«Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, - отмечает Андрей Нагибин, председатель правления «Зелёного патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ. -  Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов, либо во время посещения объекта важными гостями. …Всё остальное происходит только на бумаге».

Отметим, хотя Мурманская область сохранила свои позиции в десятке лидеров в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» по итогам весны 2019 года, но по динамике наш регион получил оценку минус 1.

 

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