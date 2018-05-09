Мурманская область отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня Мурманская область вместе со всей страной отмечает 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные военные парады, памятные шествия и акции проходят в этот день во всех муниципалитетах региона.

Утром в столице Заполярья – городе-герое Мурманске состоялся масштабный военный парад войск Мурманского гарнизона и военной техники. Его принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Командовал парадом заместитель командующего генерал-майор Виктор Воронов.



В состав парадных расчётов пешей колонны Парада Победы в Мурманске вошли 500 воинов-североморцев, пограничники и спасатели, представители других силовых структур и ведомств, а также воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Затем по центральной улице города прошли 49 единиц современной и исторической военной техники.



Торжественным маршем «Бессмертного полка» прошли тысячи северян с портретами участников Великой Отечественной войны – своих родных и близких. Среди них глава региона Марина Ковтун.



«Сегодня, сейчас вместе с нами на вахту памяти заступает вся страна. Потому что Победа для нас – не книжная история. Это духовная основа, объединяющая народ России. Не было в истории нашего народа испытаний страшнее Великой Отечественной войны. Заполярье хорошо помнит об этом. Помнит сожжённый дотла Мурманск. Помнит пропитанные кровью рубежи Западной Лицы и Муста-Тунтури. Помнит голод и холод, огонь и страх. Но, как и любое испытание, война показала, чего наш народ стоит. Народ-герой, народ-победитель, народ-освободитель. Великая Победа – символ нашего национального достоинства, нашей гордости и чести», – этими словами глава региона Марина Ковтун открыла торжественный митинг в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».



С особым трепетом глава региона обратилась к ветеранам.



«Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за право жить и радоваться жизни, наше уважение, наше преклонение перед вашим великим подвигом. От имени ваших детей, внуков и правнуков заверяю вас: завоёванной вами чести мы не уроним. Мы будем достойны высокого звания народа-победителя. В этом наша суть, наше призвание, наш долг», – сказала Марина Ковтун.



