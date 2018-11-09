Мурманская область отмечена в числе лучших по СЗФО в реализации Национального плана развития конкуренции

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев в режиме видеоконференцсвязи провел рабочее совещание с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В центре внимания – реализация регионами СЗФО Национального плана по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы. Мурманскую область представляла заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В ходе совещания обсуждалось исполнение поручений Президента по итогам заседания Госсовета РФ в части разработки совместно с ФАС России перечня ключевых показателей развития конкуренции в субъектах СЗФО. Ключевые показатели развития конкуренции на региональных рынках товаров, работ, услуг регионам необходимо разработать в целях реализации Национального плана по развитию конкуренции.

Реализованные Мурманской областью мероприятия наряду с Архангельской областью были отмечены в качестве лучших практик определения ключевых показателей развития конкуренции в субъектах СЗФО.

Как отметила заместитель главы региона, проведена комплексная работа по анализу ситуации более чем на 40 региональных рынках, имеющих социальную значимость для населения. В отношении 38 из них разработаны ключевые показатели развития конкуренции до 2022 года. Мероприятия по развитию конкуренции затронут такие сферы деятельности, как образование, медицина, ЖКХ, транспорт, связь, социальная и финансовая сферы, прежде всего они направлены на повышение качества услуг.

«Мы не намерены ограничиваться только рынками, имеющими социальную нагрузку. Следующий этап – определить приоритетные для экономики региона отрасли, конкурентное развитие которых позволит обеспечить дополнительный приток инвестиций в Мурманскую область», – подчеркнула Ольга Кузнецова.