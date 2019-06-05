Мурманская область отмечена в числе лучших по заключению контрактов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В правительстве России под председательством вице-премьера Максима Акимова состоялось селекторное совещание по актуальным вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мурманскую область представляли заместитель губернатора Ольга Кузнецова и министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.

Максим Акимов положительно оценил работу Мурманской области по заключению контрактов на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одной из ключевых тем совещания стало обеспечение контроля качества дорожных работ, субъектам напомнили про взаимодействие с подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями, ФАУ «РосдорНИИ» при выстраивании системы контроля.

Ещё одно направление, на котором был сделан акцент, – заключение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла. Они должны составить 10% от общей доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта в 2019 году.

«Руководством страны поставлена задача в динамичном ключе решить наболевшие проблемы регионов. Для этого были сконцентрированы значительные ресурсы, выбран формат национальных проектов, принят общий вектор – сфокусироваться и сделать все, чтобы нам не было стыдно перед людьми. Необходимо выполнить все взятые на себя обязательства», – обратился в завершение совещания к субъектам РФ Максим Акимов.