Мурманская область первой открывает VIII Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!»

6-8 сентября Мурманская область примет VIII Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!», организованную московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщила губернатор Марина Ковтун.

«Наш регион станет первым субъектом Северо-Западного федерального округа, которому предоставлена возможность провести столь масштабное мероприятие», – подчеркнула глава региона.

Как сообщил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, на выставку-форум приедут представители 56 субъектов Российской Федерации, 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций – всего почти 600 делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны.

«В деловой программе выставки-форума помимо тематических пленарных сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов профессионального сообщества, «круглых столов» и клубов профессионального мастерства по приоритетным направлениям Фонда поддержки детей предусмотрена программа для детей и родителей – это особенность мурманской выставки-форума», – отметил Сергей Мякишев.

В апреле губернатор дала поручение главам муниципальных образований поддержать мероприятия выставки-форума. Министр доложил, что руководство городов и районов активно подключилось к работе: в частности, в первый день форума его участники посетят учреждения социального обслуживания и образовательные учреждения в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске.