Мурманская область планирует переход на государственную кадастровую оценку всех категорий объектов недвижимости в один год определения кадастровой стоимости. Этот вопрос рассматривался сегодня в ходе заседания областной межведомственной комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина.

Как отметил министр имущественных отношений Мурманской области Олег Мазунов, осуществляя с 2017 года государственную кадастровую оценку объектов недвижимости на территории Мурманской области, министерство совместно с подведомственным учреждением «Имущественная казна Мурманской области» постоянно наращивали потенциал и технологическую базу для качественного проведения оценки, что позволило министерству принять решение о проведении в следующем году государственной кадастровой оценки всех категорий земельных участков на территории области и выйти в 2023 году на единый тур оценки.

Решение нашло отражение и в одобренном правительством России проекте федерального закона, в котором с 2022 года предусмотрен единый для всех регионов цикл оценки и единая дата оценки – раз в четыре года, что, по мнению инициаторов, создаст оптимальные условия для достижения качественной и справедливой государственной кадастровой оценки.

Управлением Росреестра проведена проверка соблюдения порядка проведения государственной кадастровой оценки, определенной по состоянию на 1 января 2019 года. Согласно акту проверки нарушений требований к отчёту об итогах государственной кадастровой оценки не выявлено. Рассмотрение результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, расположенных на территории Мурманской области, также состоялось на заседании комиссии.

Результаты определения кадастровой стоимости будут применяться с 1 января 2020 до 1 января 2024 года, с этой же даты налоговые органы будут исчислять налоги на имущество, исходя из новой кадастровой стоимости.