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Мурманская область. Арктика22.08.19 09:15

Мурманская область под колпаком разведки США

Сообщается, что правительственное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках программы по автоматизированному распознаванию геоданных планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в районе Мурманска. Эксперты рассказали, что американская разведка давно проявляет интерес к Мурманской области и активно использует различные методы сбора информации для определения динамики развития региона, пишет «RT».

«Помимо Мурманска, в списке «зон интереса» также обозначены Каракас и штат Тачира в Венесуэле, обширные области в Узбекистане и Казахстане, зона в районе города Сиань в Китае, иранского порта Бендер-Аббас, афганской столицы Кабул и города Сьюард на Аляске. Под наблюдением подрядчиков также окажется территория вдоль реки Нил в Эфиопии, Кении и Судане», - пишет издание.

В документе американского агентства сказано: «Первое задание: от подрядчика требуется определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры. Второе задание: провести деконфликтацию объектов и сверку изменений с предоставленными NGA данными в отношении автоматически распознаваемых объектов».

Мурманск – база в первую очередь связан с российским Северным флотом, напомнил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он отметил: «Первая категория, которая характеризует развитие промышленности, - это загрузка энергетических объектов, и американцам нужна разведывательная информация по этим пунктам».

Мурманская область не в первый раз фигурирует в запросах агентств, подконтрольных Минобороны США, отметило издание: «В июле этого года Оборонное логистическое агентство Пентагона также разместило заявку на проведение «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». В список регионов, информацию о которых запросили в американских военных структурах, вошли остров Колгуев, ЯНАО, Северная Земля, Республика Саха (Якутия), Новосибирские острова, а также Мурманская область», пишет iarex.ru.

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