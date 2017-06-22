Мурманская область подтверждает статус региона с благоприятными для развития бизнеса условиями – Марина Ковтун

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Глава региона напомнила, что в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ по итогам 2016 года Мурманская область поднялась на 20 пунктов, улучшив свою позицию до 32-го места. Третий год подряд область входит в третью группу регионов, подтверждая статус региона с благоприятными для развития бизнеса условиями.

«Улучшение позиций Мурманской области в Национальном рейтинге по итогам 2016 года было закономерным – все объективные показатели, которые отражают инвестиционную привлекательность региона, имели в последнее время положительную динамику», – подчеркнула Марина Ковтун.

Так, в 2016 году Мурманская область вошла в TOП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий, уже второй год подряд предприятия промышленного комплекса показывают положительную динамику по индексу промышленного производства, дает хорошие результаты работа по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес. Все эти факторы сформировали положительные ожидания от итогов Нацрейтинга, которые полностью подтвердились, отметила Марина Ковтун.

Подробные итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата представил руководитель Представительства «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном федеральном округе Арзум Арзуманян. Он сообщил, что в регионе улучшилась работа по 16 показателям из 44, наибольший рывок – в показателях эффективности подключения к электросетям и регистрации прав собственности. Кроме того, Мурманская область отмечена в числе лидеров по доле субъектов малого и среднего предпринимательства в госзакупках.

Арзум Арзуманян отметил, что результаты Нацрейтинга во многом зависят от эффективности внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса – комплекса факторов обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для каждого из которых определены целевые значения и показатели оценки его достижения. Качественная работа над целевой моделью есть основа для улучшения инвестклимата, подчеркнул руководитель представительства АСИ в Северо-Западном федеральном округе.

Об организации работы по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в регионе рассказал и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко. Он напомнил, что в Мурманской области утверждены «дорожные карты» по внедрению 11 целевых моделей, степень достижения показателей по всем моделям сегодня составляет 55,45%. Наибольшие успехи достигнуты при внедрении целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимости» – показатели выполнены на 99%.

В ходе заседания были даны конкретные поручения исполнительным органам власти и органам местного самоуправления по внедрению целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестклимата в Мурманской области.