Мурманская область показала улучшение по отдельным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Заместитель губернатора Григорий Стратий вчера провёл заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Основной темой заседания стали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Агентством стратегических инициатив и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2017 году осуществлялась оценка бизнес-климата по нескольким ключевым направлениям: регуляторная среда (эффективность процедур регистрации предприятия, получения различных разрешений и лицензий), институциональная среда (эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, нагрузка на бизнес, качество информационной поддержки), доступность ресурсов и качество инфраструктуры, эффективность поддержки малого предпринимательства (финансовая и нефинансовая).

В Мурманской области отмечено улучшение отдельных показателей регуляторной среды, эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, эффективности работы организационных механизмов поддержки бизнеса, инфраструктуры и ресурсов, а также поддержки малого предпринимательства. По итогам заседания членам Проектного офиса поручено сформировать «дорожную карту» по внедрению лучших практик Национального рейтинга на 2018-2019 годы.