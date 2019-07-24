Мурманская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета на закупку медицинского оборудования

300 млн рублей дополнительно выделено Мурманской области из федерального бюджета для развития системы здравоохранения.

Как сообщил врио губернатора Мурманской области, средства будут направлены на закупку современной техники для 11 лечебных учреждений в девяти муниципалитетах региона. На вооружение врачей региона будут поставлены цифровые аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, приборы для гистологических и иммуногистохимических, системы стресс-эхокардиографии.

Перевооружение больниц области позволит более качественно проводить как диагностику, так и лечение, в частности при онкологических заболеваниях и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, обновление оборудования – серьёзный фактор удержания в регионе специалистов, отметил Андрей Чибис.

«Наши самоотверженные доктора, когда принимают решение, где работать, в первую очередь спрашивают, как оборудованы больницы, и когда мы уговариваем докторов остаться, они просят не повышение зарплаты, а оборудование и технику», – отметил Андрей Чибис.