Мурманская область получит субсидию из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки кадров по наиболее востребованным для региона профессиям и специальностям

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, прозвучала информация о том, что Мурманская область вошла в состав победителей конкурсного отбора Министерства образования и науки Российской Федерации.

«Мурманской области будет предоставлена субсидия на модернизацию системы профессионального образования в размере 26,5 млн рублей. Средства субсидии будут направлены на то, чтобы обновить программы среднего профессионального образования, которые будут отвечать современным требованиям, передовым технологиям. В нашей комплексной заявке преимущественно было отражено направление «Промышленные и инженерные технологии» по специализации «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», – сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Средства субсидии позволят создать современную материально-техническую среду на имеющейся базе Мурманского индустриального колледжа для подготовки кадров по таким востребованным профессиям и специальностям как сварщик, токарь на станках с числовым программным управлением, фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, мастер слесарных работ, технолог металлообрабатывающего производства. На базе Мончегорского политехнического колледжа – по специальности «монтаж», «техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Мурманский индустриальный колледж будет выполнять роль ресурсного центра для других участников сети. Также планируется создать технологическую платформу по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

«Объём субсидии подтверждает правильность выбора направления модернизации системы среднего профессионального образования у нас в регионе и нацеленность на подготовку рабочих кадров для экономики Мурманской области. Мне очень приятно, что на федеральном уровне наши усилия не остались незамеченными. Нельзя не отметить министерство образования и науки – я вас благодарю за эту работу», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.