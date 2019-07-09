Мурманская область получит субсидию из федерального бюджета на поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов

Мурманская область вошла в число победителей конкурсного отбора на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, объявленного Министерством просвещения Российской Федерации, и получит субсидию из федерального бюджета.

Средства субсидии в объёме 8,986 млн рублей из федерального бюджета и 3,67 млн рублей из регионального бюджета будут направлены на развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей функционирование региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая создана на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Начиная с 2016 года за счёт средств субсидии (более 6,5 млн рублей) в колледже проведены работы по созданию безбарьерной среды, приобретены технические средства обучения для обучающихся с различными видами инклюзии (для слабослышащих, слабовидящих обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и специализированное программное обеспечение, модернизирована материально-учебная база для обучения студентов из числа инвалидов, повышена квалификация более 100 педагогических работников по вопросам инклюзивного образования.

Мурманский колледж экономики и информационных технологий является основной площадкой региональных чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», которые проводятся в регионе ежегодно, начиная с 2016 года. Уже состоялись четыре региональных чемпионата «Абилимпикс», в которых приняло участие 369 конкурсантов: 144 школьника, 156 студентов, 69 специалистов. На базе колледжа прошли обучение 296 экспертов и более 600 волонтеров движения «Абилимпикс».

В 2020 году планируется установить дополнительное специализированное оборудование для обучения слабовидящих и слабослышащих студентов, закупить образовательные программы и учебно-методические комплексы для целей инклюзивного профессионального образования. Будут продолжены разработка и апробация программ, методик и технологий профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп, повышение квалификации педагогических работников системы среднего профессионального образования по вопросам инклюзивного образования.