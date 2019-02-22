Мурманская область попала в топ-5 горнолыжных курортов России по длительности и популярности отдыха на День защитника Отечества

По данным российского сервиса бронирования отелей «Tvil.ru», среди любителей покататься на горных лыжах в праздничные февральские выходные наиболее популярны Красная Поляна в Сочи, Шерегеш на Кузбассе, Абзаково в Башкирии, Миасс в Челябинской области и Кировск в Мурманской области.

Горнолыжники отправляются в горы на 2-7 дней и платят за проживание в отелях от полутора до шести с половиной тысяч рублей в сутки, не считая стоимости подъёмника и аренды снаряжения, пишет «РГ».

Дешевле всего стоит проживание в Миассе (1,5 тысячи рублей в сутки), дороже всего в Красной Поляне (6,5 тысячи рублей в сутки). В Кировске эта услуга обходится в среднем в 1,8 тысячи рублей в сутки. Туристы едут в Кировск, как правило, на два-три дня.